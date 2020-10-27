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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 27 تشرين الأول 2020

27
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 اللواء: أسرار

همس
تجري اتصالات، بعيدة عن الأضواء، للحؤول دون انعكاسات سلبية للصدام بين فرنسا والعالم الإسلامي، على مبادرة ماكرون للإنقاذ..


غمز
تدقق جهات رسمية بالأسباب التي آلت بمرجع روحي إلى إعلان ما أعلنه عشية تأليف الحكومة..


لغز
على الرغم من أهمية تكليف شخصية قوية تأليف الحكومة، لكن إجراءات إقفال مؤسسات ومتاجر لبنانية، ذات امتداد عالمي!

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

نقل مقربون من الثنائي الشيعي أنّ الموقف بات محسوماً لجهة رفض أي إجراء إصلاحي في الحكومة العتيدة يقضي بتقليص عدد موظفي الإدارة العامة.

 

تردد أنّ "حزب الله" بصدد إيفاد مسؤول حزبي رفيع للاجتماع مع أعضاء "اللقاء التشاوري" بهدف "تطييب خاطرهم" إثر تهميشهم حكومياً.

 

 

 

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر مالية إن عملية ضخ الدولار في السوق السوداء بدأت مع تكليف الرئيس سعد الحريري ونجحت باستدراج الذين يخزّنون دولاراتهم في البيوت للإفراج عنها نحو سوق العرض لتبدأ عملية دومينو يصعب وقفها، طالما ان مصرف لبنان يتولى جمع السيولة بالليرة اللبنانية من السوق، متوقعة اذا تشكلت الحكومة سريعاً أن يصل سعر الصرف الى الـ 5000 ليرة.

 


كواليس

أبدت مصادر أمنية خشيتها من توترات على خلفية الموقف الفرنسي من الرسوم المسيئة للنبي محمد وأن تكون ساحات عالمية عديدة مسرحاً لهذه التوترات وأن تنعكس هذه التوترات على الصراع الأرمني التركي فتضعه في خانة طائفية في أكثر من ساحة.

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