عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 27 تشرين الأول 2020

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الأخبار: تلزيم الحج لـ«موانئ دبي»: السعودية ترعى التطبيع الإماراتي

وزارة الطاقة تقترح زيادة سعر البنزين لتمويل متعهدي الكهرباء: شحّ الدولارات يهدّد بالعتمة





الديار: إتفاق «النوايا الحسنة» بين الحريري والرئاسة الاولى: حكومة «المحاصصة» على «نار حامية»؟

شروط «صندوق النقد» تكبّل الرئيس المكلف... لا اجابات حول مقاربة خطة «الانقاذ»

نصائح «بالتأليف» قبل الانتخابات الأميركية وإرباك فرنسي ينعكس تخفيفا للضغوط



نداء الوطن: جعجع لا يرى "أملاً" والجميّل يدعو إلى "المواجهة"

التأليف يخوض "المعمودية المسيحية" والتسميات "شراكة حلبية"



اللواء: «خلافات صامتة» حول وزارات الخدمات.. وحرص أساسي على الولادة قبل السبت؟

حزب الله لاستنساخ الحكومة السابقة بثوب تقني.. وانهيار واسع في القطاع التجاري والنقابات تلوح بالشارع

النهار: إيجابيات مسار التأليف تقاوم محاولات التفخيخ!



البناء: الدولار يلامس الـ 6000 نزولاً… والعرض يتواصل للدولارات المنزليّة استباقاً للحكومة

التشكيلة الحكوميّة تتبلور اليوم مع زيارة الحريريّ لبعبدا لحسم العدد والحقائب / حردان لـ«الميادين»: الأولويّة في لبنان هي لوجود الحكومة... وفي حزبنا لوجود المحكمة



الجمهورية: مراسيم التأليف تنتظر صفاء النيات

the daily star: Virus unrelenting with 796 new cases, 14 deaths

l'orient le jour: Transactions : comment les Libanais se sont adaptés aux restrictions bancaires