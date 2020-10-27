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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 27 تشرين الأول 2020

27
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الأخبار: تلزيم الحج لـ«موانئ دبي»: السعودية ترعى التطبيع الإماراتي
وزارة الطاقة تقترح زيادة سعر البنزين لتمويل متعهدي الكهرباء: شحّ الدولارات يهدّد بالعتمة

 

 

 

الديار: إتفاق «النوايا الحسنة» بين الحريري والرئاسة الاولى: حكومة «المحاصصة» على «نار حامية»؟
شروط «صندوق النقد» تكبّل الرئيس المكلف... لا اجابات حول مقاربة خطة «الانقاذ»
نصائح «بالتأليف» قبل الانتخابات الأميركية وإرباك فرنسي ينعكس تخفيفا للضغوط

 

 

 


نداء الوطن: جعجع لا يرى "أملاً" والجميّل يدعو إلى "المواجهة"
التأليف يخوض "المعمودية المسيحية" والتسميات "شراكة حلبية"

 

 

 


اللواء: «خلافات صامتة» حول وزارات الخدمات.. وحرص أساسي على الولادة قبل السبت؟
حزب الله لاستنساخ الحكومة السابقة بثوب تقني.. وانهيار واسع في القطاع التجاري والنقابات تلوح بالشارع

 

 

 

 

النهار: إيجابيات مسار التأليف تقاوم محاولات التفخيخ!

 

 

 


البناء: الدولار يلامس الـ 6000 نزولاً… والعرض يتواصل للدولارات المنزليّة استباقاً للحكومة
التشكيلة الحكوميّة تتبلور اليوم مع زيارة الحريريّ لبعبدا لحسم العدد والحقائب / حردان لـ«الميادين»: الأولويّة في لبنان هي لوجود الحكومة... وفي حزبنا لوجود المحكمة

 

 

 


الجمهورية: مراسيم التأليف تنتظر صفاء النيات

 

 

 

 

the daily star: Virus unrelenting with 796 new cases, 14 deaths

 

 

 

l'orient le jour: Transactions : comment les Libanais se sont adaptés aux restrictions bancaires

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