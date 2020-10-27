الديار: الحكومة قبل نهاية الاسبوع ؟

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الديار: الرهان على اعلان النوايا، يمكن ان تترجم النوايا الحسنة بحكومة قبل نهاية الاسبوع، كما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقبل الاستحقاق الانتخابي الاميركي، واذا كان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قد سلم بشراكة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالتشكيل علنا، وبانتظار ان تتكشف حدود «التنازلات» التي قدمها الحريري مسيحيا. هذه المعلومات التي تبقى اولوية، وتحتاج الى مزيد من الوقت كي يتبين صحتها، من عدمه، فان الاتصالات لا تزال تجري بعيدا عن الاعلام دون ضغط باريس، لكن بغطاء منها، وذلك لاستعجالها تحقيق انجاز خارجي «كيفما كان» في ظل ازمتها مع العالم الاسلامي وتزايد المخاوف من «وأد» مباردتها عقابا لها على «سقطة» رئيسها، وفيما تبدو واشنطن غير مبالية لانشغالها بانتخاباتها.