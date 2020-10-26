التويني عن تبرع العدو ب5 ملايين دولار من القمح للسودان: نجاح اسرائيل لن يصمد لأن الضمير الجماعي سوف ينتفض على الظلم والغبن

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قال الوزير السابق نقولا التويني في تصريح :" ان رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو اعلن ان اسرائيل سوف تتبرع للسودان وشعبه بما يعادل 5 مليون دولار من القمح، وذلك لمكافأة السودان على الاعتراف والتطبيع".

اضاف :" تخيلوا ان احد اكبر بلد عربي زراعي ومن اهم البلاد الزراعية العالمية يتلقى مكافأته بالقمح ، مع ان هذا البلد بامكانه اطعام نصف الكرة الارضية والبلاد العربية مجتمعة نظرا لأراضيها الشاسعة التي يرويها النيل الابيض والازرق وخيراتها الزراعية لا تحصى واراضيها الخصبة البالغة مساحتها مليون و900 الف كيلومتر اي 190 مرة مساحة لبنان.

هذا ما آل اليه زمن البؤس والفقر ان نتلقى مساعدة لتأمين رغيف شعبنا في السودان".

وتابع :"قلب اسرائيل على شعب السودان، تغيرت فجاة من رمي القنابل العنقودية ونيران الدمار الى فاعل خير في دنيانا العربية. هذا هو حالنا اليوم انقسام وشرذمة وحروب اهلية وقبلية او شبه اهلية وتراجع اقتصادي وحضاري مطرد.لبنان يغرق وسوريا جريحة من حرب كونية على ارضها، والعراق منتفض ومصر محاصرة بالمياه والارض والسودان انقسم وليبيا تعاني حروبا متعددة واليمن كذلك. انهكت الشعوب العربية والحروب مستمرة منذ مئة سنة بدون هوادة ولم تستقر".

وتابع :"تدخل الآن اسرائيل الى البيوت العربية بموازرة غربية من باب السلام والمودة، بعد ان تم تدمير منهجي للدول العربية وجيوشها، وبعد ان حل الانقسام والاقتتال مكان المسألة الوطنية. هذه الصورة الوردية تحصل فعلا، اما نجاحها فلن يصمد لأن الضمير الجماعي سوف ينتفض على الظلم والغبن مهما حصل، لأن اسرائيل تظن ان الامور انتهت وكل ما عليها هو قيادة هذه البقعة الشاسعة من الارض والبشر، وان السلام جاء بعد الانكسار".

وختم التويني:" هذه امنيات افلام هوليوودية لن تدوم لأن ما بني على خرافة سيزول كالخرافة".