اهالي الطلاب في الخارج: الأمور تأخذ منحى إيجابيا مع حاكم مصرف لبنان

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اعلنت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، في بيان، اليوم، انها "ما مازالت تتابع يوما بيوم مجريات تطبيق القانون الطالبي من خلال اتصالاتها المكثفة مع المسؤولين، وتحديدا مع حاكم مصرف لبنان. وما زالت الأمور تأخذ منحى إيجابيا معه، وأعلمنا أن المجلس المركزي في مصرف لبنان يجتمع كل أربعاء وخميس لإتخاذ القرارات والتعاميم اللازمة، ومنها التعميم الموجه للمصارف بإلزامهم تنفيذ حيثيات القانون الطالبي، لذا فكل تحرك او دعوة للتظاهر او للتجمع أمام مصرف لبنان قبل هذا التاريخ لا يخدم قضيتنا ويضر بمستقبل أبنائنا، طالما أن المصرف المركزي لم يتخذ اي قرار سلبي حاليا. واية دعوة في هذا الصدد وخصيصا غدا، لا تعني جمعيتنا وننبه إلى محاولات الإستغلال المتكررة والفاشلة لقضايا الطلاب تحقيقا لمآرب خاصة".