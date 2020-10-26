living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ما جديد قضية مغتصبي أحد الأطفال في البقاع؟

26
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تقدم الإعلامي جو معلوف اليوم بطلب إبطال التراجع والتنازل المقدم من فاطمة.ع.ص، والدة الطفل المغتصب محمد (مواليد 2007- سوري)، بعد أن تنازلت عن حقها الشخصي وحق ابنها القاصر الذي تعرض للاغتصاب والتحرش والأعمال المنافية للحشمة على يد سبعة شبان لبنانيين في بلدة سحمر البقاعية.

 

وجاء هذا الاستدعاء، بحسب مقدمه، "حرصاً على حماية حقوق القاصر وحفاظاً عليه، في الوقت الذي يشكل تنازل والدته ضرراً بمصالحه وحقوقه، ناهيك عن عدم قانونيته كونها ليس وصية عليه".

 

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد ضجت بخبر ومقطع فيديو في شهر تموز الماضي يظهر تعرض الفتى المشار إليه للاغتصاب والتحرش والاعتداء الجنسي من قبل الشبان في معصرة للزيتون يعمل فيها القاصر.

 

من جهته، أصدر القاضي الشرعي السني في بيروت الشيخ وائل شبارو، بناء على إخبار تقدم به المحامي كريم مجبور، قراراً معجل التنفيذ على أصله، يقضي بتعيين كل من المحامين: محمد كريم مجبور، سنا الرافعي وخالد الشحيمي، بالاتحاد والانفراد، أوصياء موقتين على القاصر للمرافعة والمدافعة عنه أمام المحاكم بالتنسيق مع جمعية الاتحاد لحماية الأحداث، مع الإشارة إلى أنه ليس للأوصياء حق الصلح والإقرار والإبراء والتنازل والإسقاط والرضوخ إلا بإذن خاص من المحكمة الشرعية السنية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout