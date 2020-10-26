ما جديد قضية مغتصبي أحد الأطفال في البقاع؟

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تقدم الإعلامي جو معلوف اليوم بطلب إبطال التراجع والتنازل المقدم من فاطمة.ع.ص، والدة الطفل المغتصب محمد (مواليد 2007- سوري)، بعد أن تنازلت عن حقها الشخصي وحق ابنها القاصر الذي تعرض للاغتصاب والتحرش والأعمال المنافية للحشمة على يد سبعة شبان لبنانيين في بلدة سحمر البقاعية.

وجاء هذا الاستدعاء، بحسب مقدمه، "حرصاً على حماية حقوق القاصر وحفاظاً عليه، في الوقت الذي يشكل تنازل والدته ضرراً بمصالحه وحقوقه، ناهيك عن عدم قانونيته كونها ليس وصية عليه".

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد ضجت بخبر ومقطع فيديو في شهر تموز الماضي يظهر تعرض الفتى المشار إليه للاغتصاب والتحرش والاعتداء الجنسي من قبل الشبان في معصرة للزيتون يعمل فيها القاصر.

من جهته، أصدر القاضي الشرعي السني في بيروت الشيخ وائل شبارو، بناء على إخبار تقدم به المحامي كريم مجبور، قراراً معجل التنفيذ على أصله، يقضي بتعيين كل من المحامين: محمد كريم مجبور، سنا الرافعي وخالد الشحيمي، بالاتحاد والانفراد، أوصياء موقتين على القاصر للمرافعة والمدافعة عنه أمام المحاكم بالتنسيق مع جمعية الاتحاد لحماية الأحداث، مع الإشارة إلى أنه ليس للأوصياء حق الصلح والإقرار والإبراء والتنازل والإسقاط والرضوخ إلا بإذن خاص من المحكمة الشرعية السنية.