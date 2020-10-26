القوات تردّ على نجاح واكيم

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صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" البيان الآتي:



تنفي الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" كل ما ورد على لسان النائب السابق نجاح واكيم، من كلامه عن 15 ألف مسلّح مستندا إلى صحيفة من ضمن المنظومة نفسها كان تم الإدعاء عليها بسبب نشرها هذا الخبر الكاذب، إلى حديثه عن مخازن أسلحة في الأديرة، وعن اكتشاف مخزن للصواريخ في بشري.



وتؤكد الدائرة أنّ ما أورده واكيم هو كلّه محض افتراء وكذب وتضليل، وتعتبر كلامه بمثابة إخبار، وتدعو النيابة العامة إلى استدعائه والتحقيق معه لا سيما ان ما قاله يثير الفتنة ويعكِّر صفو السلم الأهلي، كما تدعو الأجهزة المختصة إلى التحقق في ادعاءاته الكاذبة من أجل أن يلمس الرأي العام لمس اليد كيف تفبرك الأخبار.