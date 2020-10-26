قيادة الجيش تعلن تطويع تلامذة ضباط... اليكم التفاصيل

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أعلنت وزارة الدفاع الوطني – قيـــادة الجيش، الحاجـة لتطويع تلامذة ضباط لصالـح الجيش (قوى: بر– جو- بحر)، المديرية العامـة لقـوى الأمن الداخلي (قوى: بر– جو)، المديريـة العامة للأمـن العام والمديرية العامة لأمن الدولة بطريقـة المباراة، من بين العسكرييـن (ذكور وإناث)، ومن حملة شهادة الإجازة الجامعية وما يُعادلها رسمياً بكافة فروعها أو حائزاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها رسمياً وإفادة إثبات القيد للعام 2014 لشهادة الثانوية العامة بكافة فروعها على أن يكون معدّل العلامات في كليهما 12 / 20 وما فوق وفقاً لإفادة رسمية مصدقة من وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي.

وأوضحت في بيان أنه على الراغبين بالتطوع، أن يتقدموا بطلباتهم شخصياً خلال أوقات الدوام الرسمي إعتباراً من تاريخ 2 / 11 /2020 ولغاية تاريخ 30 / 11 /2020 ضمناً، في الكلية الحربية- الفياضية.