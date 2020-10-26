أبو زيد يدعو للتشدّد في مراقبة وملاحقة مفتعلي الحرائق: ألا يكفينا من يسعون الى إحراق لبنان سياسياً ؟!

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أسف النائب السابق أمل أبو زيد " للحادث الأليم الذي أودى بحياة إبن بلدة المجيدل المحامي الشاب جورج سليمان الذي اندفع إلى المساعدة في إخماد الحريق الهائل الذي شبّ في أطراف البلدة،وأتى على عدد كبير من أشجار الزيتون والأشجار الحرجية وكاد يهدّد بعض المنازل في المنطقة".

وتوجّه ابو زيد بالتعزية إلى ذوي الضحية وفعاليات البلدة والأهالي ،مناشداً " أبناء منطقة جزين عموماً وأصحاب الأراضي الزراعية خصوصاً ضرورة الإنتباه في ظل هذه الموجة من الحر ووجوب عدم إشعال الحرائق مهما تعدّدت الأسباب".

كما دعا الأجهزة الأمنية "إلى وجوب التشدّد في مراقبة وملاحقة مفتعلي الحرائق (عن قصد) بهدف إحراق لبنان الأخضر الزراعي والبيئي وإنزال العقوبات بهم "، سائلاً " ألا يكفينا اولئك الذين يسعون إلى إحراق لبنان سياسياً!؟".