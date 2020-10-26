بالفيديو - شخص من غير الديانة المسيحية يصلي على مذبح سيدة لبنان حريصا.. وبيان توضيحي!

A + A -

يتم تداول فيديو على وسائل الاتصلات الاجتماعية لشخص من غير الديانة المسيحية يصلي على مذبح كنيسة ام النور في سيدة لبنان حريصا لذا يهم ادارة المزار التوضيح التالي: اننا اذ نحترم كل الديانات السماوية نؤكد ان لكل ديانة مكان عبادتها الذي نجل ونحترم ووجود اشخاص من غير الديانة المسيحية في المزار ضمن شروط الادارة مرحب بهم اما بالنسبة الى الفيديو المتداول نؤكد انه قديم العهد والغاية من نشره اليوم هو لخلق النعرات الطائفية في ظل الاحداث التي تدور في المنطقة الكنيسة ام النور قد تحولت الى كنيسة قربانية ومذبحها قد تحول منذ سنة الى مكان يعرض فيه القربان المقدس ٢٤ ساعة في الصمت والتأمل ولا يستطيع اي انسان الوصول الى داخل المذبح لانه مقفل يظهر خلف الشخص الموجود في الفيديو كراسي حمراء اللون وهذه الكراسي اليوم غير موجودة استبدلت بالشموع لخلق جو روحي تأملي ان الانارة اليوم خافتة وليس كما تظهر في الفيديو والانارة مقتصرة على القربان المصمود والصليب المقدس وليس كما يظهر في الفيديو يظهر في الفيديو لوحة سوداء مكتوب عليها باللون الذهبي وهذا غير موجود اليوم يظهر غطاء المذبح باللون البنفسجي وهذا يعني ان الزمن الليتورجي يعود للصوم المبارك وليس لزمن الصليب المقدس حيث لون غطاء المذبح فيه هو اللون الاحمر فوضع هذا الفيديو اليوم يعود الى حملة منظمة ضد المزار وضد الكنيسة لهذا يهمنا التوضيح لابنائنا ان مزار سيدة لبنان هو واحة صلاة وتأمل والصيد في الماء العكرة لا يفيد ابناء الظلمة في بث شرورهم ونعراتهم الطائفيه اننا اذ نصلي من اجلكم نرجو ان تحملونا في صلاتكم.