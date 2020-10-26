ما سبب تأجيل الجلسة الثانية من مفاوضات الترسيم؟

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لن تعقد الجلسة الثانية من مفاوضات الترسيم للحدود البحرية بين لبنان واسرائيل اليوم، كما كان مقرراً منذ رفع الجلسة الأولى في 14 الجاري في مقر قيادة قوات «اليونيفيل» الى بعد غد الاربعاء، لأسباب وصفت بأنها تقنية.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ الجانبين اللبناني والاسرائيلي تجاوبا مع تَمنٍ أميركي تدعمه قيادة «اليونيفيل» بتأجيل جلسة اليوم الى 48 ساعة مقبلة، وهي مهلة يحتاجها رئيس الوفد الأميركي السفير جون دورشر الذي ينتظر وصول بعض المعدات التقنية التي يحتاجها، وتسمح له بإتمام المهمة المكلّف بها.