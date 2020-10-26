وفد روسي رفيع في بيروت

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الجمهورية: في الوقت الذي تأكدت المعلومات عن إلغاء وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف زيارته التي كانت مقررة الى بيروت منتصف الاسبوع الجاري، كشفت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية» انّ وفداً روسياً رفيعاً، كان سيرافق لافروف، سيصل الى بيروت بعد غد الاربعاء في زيارة رسمية تمتد ليومين، يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين الكبار ناقلاً اليهم رسالة بالغة الأهمية في ضوء الاوضاع اللبنانية الصعبة، وللتشاور في ما يجري في لبنان والمنطقة.

وقالت هذه المصادر انّ الوفد يترأسه ميخائيل ميزينتساف، رئيس المركز القومي لادارة الدفاع في روسيا، ويضم إليه موفد الرئيس الروسي الخاص الى سوريا الكسندر لافرانتييف، وموفد وزير الخارجية المكلّف تسوية الأزمة السورية الكسندر كينسشاك، وعدداً من المساعدين الكبار من العسكريين والمدنيين.

وأكدت المصادر انّ تركيبة هذا الوفد تعكس الزيارة أهمية خاصة لجهة الإطلاع على الوضع في لبنان، في ظل الترابط الذي بات قائماً بين الساحتين السورية واللبنانية بمختلف وجوههما السياسية والاستراتيجية، وللتعبير عن اهتمام روسيا المستجِد بالملف اللبناني، خصوصاً في هذه المرحلة بالذات، لمواكبة الاتصالات الجارية على وقع المبادرة الفرنسية ولدعم الجهود المبذولة لتوفير مخارج للازمة اللبنانية بمختلف وجوهها.