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عناوين الصحف ليوم الأثنين 26 تشرين الأول 2020

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الأخبار: القضاء ينتصر للاستعباد!

التدقيق الجنائي يسقط

إعلان الحكومة ينتظر «التمثيل المسيحي»؟

 

 


الديار: الحريري يُسرّع بالتأليف ولقاء ثانٍ مع عون.. وخوف من صفقة حقائب تزرع الفشل
الارجح حكومة من 20 وزيراً وحصة الرئىس والتيار 6 وزراء ... فمن يأخذ «الطاقة» و«العمل»؟
الدولار خسر في اسبوع 2400 ليرة ... فهل يستمر في الهبوط ويخسر 2000 ليرة مع التأليف؟

 

 



نداء الوطن: الراعي للرئيس المكلّف: لا تضع المسيحيّين وراء ظهرك
"سباق" التأليف... الحريري "داعس"!

 

 

 


الديار: الكنيسة على خط التأليف: تحسين شروط أم خلافات بين المسيحيين؟
طوق من التكتم حول «التقدم بالتأليف» والنفايات تعود إلى الشارع في الجبل وانفراج بتمويل المستشفيات

 

 

 


البناء: قبل أسبوع من يوم الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة: ولايات متردّدة تسجل تقدماً لبايدن
الحكومة نحو التمثيل السياسيّ توسّع مهمتها للملفات الساخنة وتمدّد عمرها للانتخابات / اجتماعان ناجحان لعون والحريري يرسمان إطار حكومة الـ 20 - 24 وزيراً وتوازناتها

 

 

 


النهار: مباحثات بعبدا السرية: أيام مفصلية لموعد الولادة

 

 

 

 

الجمهورية: عقدة المداورة تنذر بتعطيل التأليف

 

 

 

 

the daily star: Hopes rise for swift Cabinet formation

 

 

 

l'orient le jour: « Nous n’en pouvons plus ! » : le cri d’alarme des hôpitaux du Liban

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