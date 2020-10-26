عناوين الصحف ليوم الأثنين 26 تشرين الأول 2020

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الأخبار: القضاء ينتصر للاستعباد!

التدقيق الجنائي يسقط



إعلان الحكومة ينتظر «التمثيل المسيحي»؟







الديار: الحريري يُسرّع بالتأليف ولقاء ثانٍ مع عون.. وخوف من صفقة حقائب تزرع الفشل

الارجح حكومة من 20 وزيراً وحصة الرئىس والتيار 6 وزراء ... فمن يأخذ «الطاقة» و«العمل»؟

الدولار خسر في اسبوع 2400 ليرة ... فهل يستمر في الهبوط ويخسر 2000 ليرة مع التأليف؟





نداء الوطن: الراعي للرئيس المكلّف: لا تضع المسيحيّين وراء ظهرك

"سباق" التأليف... الحريري "داعس"!



الديار: الكنيسة على خط التأليف: تحسين شروط أم خلافات بين المسيحيين؟

طوق من التكتم حول «التقدم بالتأليف» والنفايات تعود إلى الشارع في الجبل وانفراج بتمويل المستشفيات



البناء: قبل أسبوع من يوم الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة: ولايات متردّدة تسجل تقدماً لبايدن

الحكومة نحو التمثيل السياسيّ توسّع مهمتها للملفات الساخنة وتمدّد عمرها للانتخابات / اجتماعان ناجحان لعون والحريري يرسمان إطار حكومة الـ 20 - 24 وزيراً وتوازناتها



النهار: مباحثات بعبدا السرية: أيام مفصلية لموعد الولادة

الجمهورية: عقدة المداورة تنذر بتعطيل التأليف

the daily star: Hopes rise for swift Cabinet formation

l'orient le jour: « Nous n’en pouvons plus ! » : le cri d’alarme des hôpitaux du Liban