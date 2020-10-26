عناوين الصحف ليوم الأثنين 26 تشرين الأول 2020

الأخبار: القضاء ينتصر للاستعباد!
التدقيق الجنائي يسقط
إعلان الحكومة ينتظر «التمثيل المسيحي»؟
الديار: الحريري يُسرّع بالتأليف ولقاء ثانٍ مع عون.. وخوف من صفقة حقائب تزرع الفشل
الارجح حكومة من 20 وزيراً وحصة الرئىس والتيار 6 وزراء ... فمن يأخذ «الطاقة» و«العمل»؟
الدولار خسر في اسبوع 2400 ليرة ... فهل يستمر في الهبوط ويخسر 2000 ليرة مع التأليف؟
نداء الوطن: الراعي للرئيس المكلّف: لا تضع المسيحيّين وراء ظهرك
"سباق" التأليف... الحريري "داعس"!
الديار: الكنيسة على خط التأليف: تحسين شروط أم خلافات بين المسيحيين؟
طوق من التكتم حول «التقدم بالتأليف» والنفايات تعود إلى الشارع في الجبل وانفراج بتمويل المستشفيات
البناء: قبل أسبوع من يوم الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة: ولايات متردّدة تسجل تقدماً لبايدن
الحكومة نحو التمثيل السياسيّ توسّع مهمتها للملفات الساخنة وتمدّد عمرها للانتخابات / اجتماعان ناجحان لعون والحريري يرسمان إطار حكومة الـ 20 - 24 وزيراً وتوازناتها
النهار: مباحثات بعبدا السرية: أيام مفصلية لموعد الولادة
الجمهورية: عقدة المداورة تنذر بتعطيل التأليف
the daily star: Hopes rise for swift Cabinet formation
l'orient le jour: « Nous n’en pouvons plus ! » : le cri d’alarme des hôpitaux du Liban