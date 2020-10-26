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أسرار الصحف ليوم الأثنين 26 تشرين الأول 2020

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 اللواء: أسرار

همس
نشط أكثر من طرف محلي وخارجي في قلب العلاقات المتوترة بين الرئيسين عون والحريري، وإعادة بناء الثقة بينهما، عشية تمرير الاستشارات النيابية الملزمة في بعبدا!


غمز
توقفت أوساط سياسية عند عدم قيام الرئيس المكلف بالزيارات البروتوكولية التقليدية لرؤساء الحكومات السابقين، والاستعاضة عنها باتصالات هاتفية، واعتبرتها بمثابة بدعة لا تليق بمن شغلوا هذا المنصب الوطني الحساس.


لغز
بقيت كتلة نيابية مسيحية خارج إطار الترتيبات المستجدة المحيطة بالتكليف والتأليف، وكأنها في عزلة عن المعطيات الجديدة التي أدت إلى خلط الأوراق السياسية بمثل هذه السرعة!

 

 

 

 

نداء الوطن: خفايا


أكدت مصادر متابعة أن مباحثات اللواء عباس ابراهيم في واشنطن شملت قانون "قيصر" وإمكانية الحصول على إعفاءات لخط الترانزيت بين لبنان والعراق.

 

موقف حازم لحزب أساسي في الأيام المقبلة من قضية بيع الذهب أو رهنه، تأكيداً على مواجهة أي توجه باتخاذ هكذا قرار.

 

من المقرر أن يمثل يوم الجمعة المقبل النائب هادي حبيش أمام قاضي التحقيق في بيروت في الدعوى المقامة من القاضية غادة عون بعدما استنفد كل الدفوع الشكلية.

 

 

 


البناء: خفايا وكواليس

خفايا

حاولت سفارة أوروبية التحقق من خلفيات منح أربعة نواب مستقلين أصواتهم للرئيس المكلف سعد الحريري، منهم نائبان مسلمان ونائب مسيحي من بيروت ونائب مسلم شمالي ومعرفة حدود الحسابات المحلية والإشارات الخارجية في مواقفهم، خصوصاً أنهم يقفون على ضفاف سياسية مختلفة ومتباينة ومواقفهم التقليدية معارضة للحريري.

 


كواليس

قال قياديّ سياسي مصري إن التطبيع السوداني مع كيان الاحتلال يختلف عن تطبيع دول خليجية وإنه سيشكل بداية مسار سياسي داخلي متصاعد في السودان سيجعل المجلس العسكري عاجزاً عن الحكم، وربما يقطع طريق المسار الديمقراطي ويأخذ السودان الى تجربة جديدة من الحكم العسكري وربما الحرب الأهليّة.

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