الديار: الحريري قد يكافىء حردان .. ويعطيه وزارة العمل

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الديار: بالنسبة لوزارة العمل فيريدها النائب اسعد حردان لانها وزارة خدمات وتمويل مالي، والجميع يعرف عندما ادار حردان وزارة العمل، ماذا حصل في الحريق الذي لحق بكل ملفات الوزارة، والرئىس سعد الحريري قد يكافىء النائب اسعد حردان لانه قدم له 3 اصوات مسيحية هي الكتلة القومية الاجتماعية المؤلفة من حردان والنائبين سليم سعادة وألبير منصور، من اصل 21 نائباً مسيحياً صوتوا لتكليف الحريري، واذا اعطى الحريري وزارة العمل لحردان يكون قد زرع بذور فشل في حكومته، وهي المحاصصة العلنية، والاسماء والوجوه معروفة في لبنان، وعندما سيتم تسمية وزير العمل ستظهر الامور على حقيقتها، بحسب الديار.