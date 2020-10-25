A + A -

مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

لقاءان في خلال أربع وعشرين ساعة، عصر أمس السبت وعصر اليوم الأحد، بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري، في قصر بعبدا، حيث تداولا في ملف تأليف الحكومة، وقد تم تسجيل تقدم في هذا المجال. الخبر الموزع من القصر الجمهوري مقتضب، وإنما يحمل مدلولات وإشارات، إن من حيث المواقيت أو من حيث إيجابية الأجواء اللازمة لبلوغ التأليف العتيد.

السرعة في حركة الرئيس المكلف، خصوصا في تشاوره وكذلك تنسيقه مع رئيس الجمهورية، يعكس كثافة الاتصالات ذات الصلة، والتصميم لدى المولج المباشر، الرئيس الحريري، على ترجمة مضامين تصريحاته التي أكد فيها العمل لتأليف الحكومة بأسرع ما يمكن، وعلى قاعدة المبادرة الفرنسية وتحقيق الإنقاذ بدءا من تطبيق الاصلاحات.

وبغض النظر عن شح المعلومات، إن بالنسبة إلى شكل الحكومة المنتظرة والعدد المحتمل لوزرائها، أو طبيعة تأليفتها كمثل وزراء "بحت اخصائيين أو اختصاصيين غير مستقلين أو، أو، أو... فإن ظلال الإيجابيات تتوسع يوما بعد يوم على ما يبدو، وذلك بعد حلول فسحة من تنفس الصعداء، منذ خميس التكليف بعد الاستشارات الملزمة، إلى جمعة الاستشارات غير الملزمة وما رافقها من تصريحات ومصارحات، امتدادا إلى لقاءي عون- الحريري عصر أمس واليوم، إضافة إلى إحاطة خارجية خصوصا فرنسية محفزة.

وقد حدت هذه الأجواء والمعطيات بالجميع إلى التشجع في التشديد على وجوب الإسراع بتأليف الحكومة، وسط ترجيحات أن تتبلور الصورة الحكومية بأسرع مما شهدته البلاد في مسارات تأليفية سابقة، على رغم أن السؤال يتمحور حول مدى توغل هذه الإيجابية البادية في عمق التفاصيل، خصوصا تلك المتعلقة بشروط الكتل، واضحة كانت أم مموهة.

وحيال الهواجس الاحتياطية والتوجس الثقيل من شياطين التفاصيل، برز تحذير البطريرك الراعي للحريري من بدع الاتفاقات الثنائية السرية، والوعود التي تحمل في طياتها بذور خلافات ونزاعات على حساب نجاحات الحكومة فما "خفي وإلا سيظهر".

صحيا، جائحة كورونا متمددة في مختلف المناطق اللبنانية وبوتيرة مقلقة، مسجلة أرقاما عالية نسبيا، وتوازيها صرخة للقطاع الصحي على خلفية تعميم مصرف لبنان 573. وعلى رغم البيانات التوضيحية، فإن بداية الأسبوع ستكون حاسمة لجهة آلية التطبيق ونتائجها العملية.

بالعودة إلى مسار تأليف الحكومة العتيدة، عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله أكد وجوب الإسراع بالتأليف، لأننا لا نملك الوقت لاستمرار المناورات، البلد يختنق، والتأليف يجب أن ينطلق برأي "اللقاء الديمقراطي" من قاعدة المبادرة الفرنسية التي تحدثت عن "حكومة مهمة" من أجل تأمين إجراء الإصلاحات المطلوبة.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"

على التوقيت الشتوي تأخير للساعة إلى الوراء، وعلى التوقيت السياسي تقدم للساعة الحكومية إلى الأمام، بحسب كل المؤشرات. ذلك أن المناخ الإيجابي المحيط بملف التأليف ظل راجحا، وتلقى جرعة إضافية بعد لقاء جمع رئيس الجمهورية بالرئيس المكلف بعد ظهر اليوم، أعلنت على أثره الرئاسة الأولى أن تقدما سجل على خط التأليف.

وبات المطلوب الآن تسييل الإيجابيات إلى فعل عملي يفضي إلى تشكيل وشيك للحكومة، إلا إذا أطلت شياطين برأسها من رحم التفاصيل.

على أي حال، المسار التأليفي يقضي بمشاورات واتصالات يفترض أن يقوم بها الرئيس سعد الحريري مع القوى السياسية الرئيسية، خلال الساعات المقبلة، لإنضاج الطبخة الحكومية، وذلك في إطار التعاون الذي عبر عنه ممثلو هذه القوى في الاستشارات النيابية.

واللافت في كل هذا الحراك، أنه يجري تحت مظلة "واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان"، وذلك في مواجهة سيل من التسريبات جلها غير دقيق.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"

ماهر الأخرس في زمن المطبعين، لا يشبهونه في شيء، أسير حر لم يضعفه جوع ومرض عن مناصرة القضية الفلسطينية، وطلقاء متخمون أسرى لأسيادهم، لم يأخذوا منه شيئا اللهم إلا اسم العائلة، هو ماهر في قهر سجانيه فواه بقول الحق، وهم خرس صم عمي أصابتهم المذلة لمجافاتهم الحقيقة. بالتأكيد سيتعامون عن مشهد السجان على غرفة الطوارىء في المستشفى، وهو يصور صراخ طفلته "أريد ان أرى والدي"، بينما يتحركون في الحال طوعا وطاعة لإشارة ولي النعمة والملك.

مجرد نقدهم جريمة لا تغتفر، أما الإساءة لنبي البشرية محمد صلى الله عليه وآله، فقضية ليس فيها أدنى نظر في عقيدة الساقطين في مستنقع الخيانة والتطبيع، وآخرهم المجموعة الحاكمة في السودان.

"حزب الله" دان السقوط السياسي والأخلاقي لهذه السلطات مقابل أثمان بخسة، سقوط سيتبعه سقوط سريع لهذه السلطة أمام الشعب السوداني الشريف.

"حزب الله" دان أيضا الإساءة للرسول الأكرم، مؤكدا ان كل الادعاءات الزائفة بحرية الرأي والتعبير لا يمكنها أن تبرر التعرض المرفوض لمقام رسول البشرية والإساءة إلى الأديان والمعتقدات السماوية، داعيا السلطات الفرنسية للعودة إلى التعقل والحكمة والمساهمة الإيجابية في منع خلق المزيد من أسباب التوتر على المستوى الدولي.

أما على المستوى الداخلي الحكومي، فقد عقد لقاء ثان بين الرئيس عون والرئيس المكلف، وتسجيل تقدم في ملف التشكيل، يؤمل أن يخفف التوتر السياسي والاقتصادي.

أما التوتر الأميركي ففي تصاعد مع اقتراب موعد الانتخابات في الثالث من الشهر القادم. الحملات تستعر بين دونالد ترامب وجون بايدن، في سبيل حذب أصوات الناخبين، وسجل دخول باراك أوباما على الخط للمرة الثانية دعما لبايدن الذي دعمه أيضا فيروس كورونا مع تسجيله أرقاما قياسية جديدة.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"

"الرئيس عون التقى الرئيس الحريري بعد ظهر اليوم: تقدم في ملف تشكيل الحكومة الجديدة".

هذه التغريدة المقتضبة الصادرة عن الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية، تكفي لاختصار مسار تأليف الحكومة، بعيدا عن أسلوب التسريبات والإشاعات المعتاد، الذي استدعى اليوم صدور بيان عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، أكد أن ما ينشر نقلا عن مصادر أو مقربين وغيرها من التوصيفات، هي معلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة، داعيا وسائل الإعلام للعودة إليه في كل ما يخص مواقف لرئيس الجمهورية.…هذا مع الإشارة إلى أن الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة المكلف لقصر بعبدا اليوم، هي الثانية له في أقل من أربع وعشرين ساعة.

وإذا كان مسار التأليف يتطلب ترقب الساعات المقبلة، فالصورة المحلية عامة تختصر بالآتي:

أولا: ترقب في أوساط "التيار الوطني الحر"، انطلاقا من المواقف التي أطلقها جبران باسيل بعد الاستشارات النيابية واللقاء مع سعد الحريري، حيث تحدث عن معايير واحدة موحدة، مبديا كل رغبة في التعاون والإيجابية.

ثانيا: إيجابية مفرطة في أوسط تيار "المستقبل"، بلغت بالنائب نزيه نجم حد القول: "اتكلوا على الرئيس الحريري، فالتمويل آت إن شاء الله"، علما أن سعر صرف الدولار ظل على انخفاضه النسبي، وسط توقعات بالمزيد في المستقبل القريب.

وفي الموازاة، تسهيل واضح من ثنائي "حزب الله"- حركة "أمل"، إضافة إلى الحزب الاشتراكي، مرده على الأرجح إلى اتفاقات سابقة للتكليف، بفعل التواصل المباشر الذي حصل بين الحريري وبينهم.

ثالثا: امتعاض واضح في أوساط "القوات اللبنانية"، حيث عاد نوابها ومسؤولوها إلى نغمة انتقاد المحاصصة، وكأن الناس ذاكرتهم ضعيفة إلى درجة نسيانهم أن "القوات" هي بذاتها من وقع اتفاقا مكتوبا ينص على نيلها حصصا في التعيينات مثلا، وأنها إبان وجودها في الحكومة كانت تطالب بحصص وتنالها، قبل أن تخرج إلى الإعلام وتبدأ بالمزايدة تحت عناوين الكفاءة والجدارة والشفافية، وما المثل الذي أعطاه الحريري في مقابلته التلفزيونية الأخيرة حول نيل "القوات" حصة في التشكيلات الديبلوماسية ثم خروجها للمزايدة في الإعلام إلا أحد الأمثلة.

رابعا: رفع صوت روحي استباقا لأي نوايا سيئة إزاء الميثاق. فبالمباشر، توجه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي إلى الحريري في عظة الأحد قائلا: لا تضع وراء ظهرك المسيحيين، وتذكر ما كان يردده المغفور له والدك بأن البلد لا يمشي من دون المسيحيين. تطلع يا دولة الرئيس، مع فخامة رئيس الجمهورية بعين واحدة، قال رأس الكنيسة المارونية، داعيا إلى الاسراع في تشكيل الحكومة، ومردفا: لست أعني بالعجلة التشكيل كيفما تيسر، وعلى قاعدة: من مشى مشى، ومن لم يمش يبقى خارجا. فلبنان ذو نظام ديموقراطي يتفاهم فيه الجميع من أجل الخير العام.

خامسا: غياب تام للحراك أو الانتفاضة أو الثورة على الأرض، في مقابل حضور وازن للاتهامات والشتائم المتبادلة المتبادلة على مواقع التواصل، بعدما ضاع عام كامل من عمر الوطن وحياة الناس، وانهار الوضعان الاقتصادي والمالي، لنعود إلى ما كنا عليه عشية السابع عشر من تشرين الاول 2019، مع فارق خارجي يتمثل بالمبادرة الفرنسية وبدء مفاوضات الترسيم، إلى جانب دنو موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.

فإذا كانت ثمة خلاصة لما جرى في لبنان منذ سنة، فهي أن الشعارات الجميلة في لبنان، غالبا ما تصطدم بالواقع المر، الذي يختصره مجتمع مركب، ونظام معقد، ومنظومة سياسية حليفها الأكبر خلال عام كان التعميم، ومنطق "كلن يعني كلن".

******************