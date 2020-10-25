الفرزلي: أبشر اللبنانيين بأنهم على موعد مع الخلاص

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أشار نائب رئيس مجلس النواب النائب إيلي الفرزلي إلى أنه “لا مصلحة لأي مرجعية سياسية أو دستورية بعرقلة عملية تأليف الحكومة وستكون ولادتها قريبة”، لافتًا إلى أن “مسألة المداورة غير واردة في الدستور ولكنها غير مستبعدة ولكن لا أحد متمسَّك بها بطريقة “حنبلية”.

وأضاف، في حديث لـ”الجديد”: “نحن نبحث عن مستقلين مع المجلس النيابي وليس ضده، لأن هذا المجلس هو من سيعطي الحكومة الثقة ولا يراهن أحد على خلق حكومة تعارض المجلس”.

وختم: “أبشر اللبنانيين بأنهم على موعد مع الخلاص، وكل أصوات النعي ستصاب بهزيمة نكراء”.