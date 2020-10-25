اقفال سراي جونيه

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أعلن محافظ جبل لبنان انه بناء على القرار رقم 351/2020 تاريخ 21/10/2020 المتعلق باقفال بعض الدوائر في سراي جونيه يومي الخميس والجمعة في 22 و23/10/2020 بعد تسجيل اصابات ايجابية بوباء كورونا في عدد منها، ومنعا لانتشار الوباء في الطوابق الاخرى التي تم ابقاء عمل الموظفين فيها، وبهدف تمكين فرق وزارة الصحة العامة من إجراء الفحوصات الطبية اللازمة من جميع الموظفين المدنيين والعسكريين والمخالطين، وبناءعلى مقتضيات الصحة والسلامة العامة، وإستكمالا للتدابير والاجراءات المحددة في القرار رقم 351/2020 تاريخ 21/10/2020 وبهدف تمكين فرق وزارة الصحة العامة من إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة من جميع الموظفين المدنيين والعسكريين والمخالطين يقفل سراي جونيه أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء في 26-27 و28/10/2020 على أن يتخذ القرار بإعادة الوضع الى طبيعته استنادا الى نتائج الفحوصات.



وتكلف قوى الامن الداخلي بالتنسيق مع قائمقامية كسروان تنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم محضر وفق الاصول.