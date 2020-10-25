مستشفى الحريري: حالة وفاة وشفاء 3 أشخاص

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صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، وجاء فيه:

- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 288 فحصا

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 88

- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 21

- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 3

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 584 حالة شفاء

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 31

- حالات وفاة: 1