الحريري منقذ أم مفلس ؟ (د. جيرار ديب)

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د. جيرار ديب -

أكّد الرئيس المكلّف سعد الحريري للصحافيين لدى سؤاله عن إيجابيته اليوم بعد التكليف أنها "البداية، وإذا كانت مصلحة البلاد تتطلّب تفاهمًا مع الجميع فمن المفترض تغليب مصلحة البلاد".

في الواقع، كلّف الشيخ سعد الحريري لتشكيل حكومة، بعد مقاطعة دامت لأشهر، أعلن من خلالها عزوفه عن تشكيل أي حكومة في ظلّ عهد الرئيس عون، ومع مشاركة التيار الوطني الحرّ.

في الشكل، تكليف غير ميثاقي، يشبه تمامًا تكليفات ما بعد الطائف، من جهة تغييب الصوت المسيحي ذي التمثيل الشعبي، والإكتفاء بمسيحيي النظام السوري، من المردة إلى المستقبل وأمل، والبعض من هنا وهناك.

كان سقف الحريري عاليًا، ورافضًا لأي تكليف، حتى أنّه رفض تسمية أي سنّي لتولي الوزارة، يخرج من عباءة بيت الحريري الممثل الحصري للشارع السنّي في لبنان، حسب زعم البعض. ما الذي تغيّر ليعود ويطرح نفسه مرشح المبادرة الفرنسية، ومدعومًا من الإدارة الأميركية بحسب مصادر مقرّبة من الشيخ؟ كيف تمّ تكليفه لا سيما من الحزب السوري القومي؟ فأي معادلة ثبّتت بينهما، هل "تلفن عياش"؟!

التكليف حصل، ولكن ما بعد التكليف...تكمن المشكلة.

سبق الإستشارات النيابية، مؤتمر صحفي للرئيس ميشال عون، عبّر فيه عن السير قدمًا بجلسات التكليف. لكنّه في الوقت نفسه، وضع النواب الذين سيسمّون سعد الحريري أمام مسؤولية تاريخية، لأنّ وضع البلاد بات في الهاوية، وأي حكومة تُشكّل يجب أن تكون الرافعة للبنان، إن استطاعت.

لم يسلك الحريري الإبن سلوك الحريري الأب، عندما رفض الأخير تكليفه بعدد أصوات خجول عام ١٩٩٨. هذا ما يجعلنا نتيقّن أنّ تشكيل الحكومة سيكون سريعًا، لا سيما وأنّ الحريري أخذ مباركة حركة أمل، والإشتراكي. هذا يعني، أنّ الحكومة تحت أي عنوان كانت، سياسية –حزبية، أم تكنوقراطية – مطعمة، إلّا أنّ الأكيد الذي لا يعتريه شكّ هو أن يكون للأحزاب بصمة واضحة في اختيار الوزراء.

التشكيل، وبعده سيكون للحكومة جلسة ثقة، وبيان وزاري غير استفزازي لأي فريق، ولكن بالطبع ستكون أمامها استحقاقات كبيرة، لا سيما المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وسلاح حزب الله لا سيما الصواريخ الدقيقة والأسلحة النوعية، إضافة إلى موضوع ترسيم الحدود مع العدو الإسرائيلي، الذي أنهى الجولة الأولى بأقلّ أضرار ممكنة. بالتالي كيف ستتعامل هذه الحكومة مع المبادرة الفرنسية لإنجاحها، خصوصًا وأنّ الرئيس الفرنسي سيعوّل كثيرًا على حكومة الحريري، لا بل أطلق الأخير على نفسه، مرشّح المبادرة.

أمام زحمة التحديات لهذه الحكومة المنتظر ولادتها، يبرز التحدي الأساسي، ألا وهو فقدان ميثاقيتها. إذ إنّ الشريك المسيحي الأكثر تمثيلًا لم يسمّ سعد الحريري، لاعتبارات باتت واضحة. فالتيار طبعًا لن يعرقل أي قرار أو مرسوم حكومي إصلاحي، ولكنه حتمًا، سيكون بالمرصاد وفي صفوف المعارضة الشرسة، لأي مشروع سيحاول التنصّل من المحاسبة وإعادة الأموال المنهوبة. لذا، أتوقع عدم مشاركة التيار في الوزارة التي سيشكلها سعد الحريري.

يبقى اللافت، الموقف الخجول للحراك، الذي لم يبادر إلى الإعتراض على تكليف الحريري، إلّا في مشهد احتجاج لا يُذكر. فعلى ما يبدو سيتريّث الحراك في تحركاته، إلى حين إعلان التشكيل، ليبني على الشيء تصوراته. مع العلم، أنّ من سيتمثّل في حكومة سعد الحريري، شارك في الحراك، بصفة معارضة. خلال سنة كاملة، لم تثمر المعارضة سوى فوضى، سارعت الأطراف الحاكمة المشاركة في الفساد إلى استغلالها، لتهريب الأموال، ولملمة الصفقات، والتعمية عن الفاسد الحقيقي، تحت شعار "كلن يعني كلن".

أخيرًا، الجميع اليوم في حال الترقّب والإنتظار لما ستؤول إليه أمور التكليف، علمًا بأنّ من لم يستطع تحقيق الإنجاز المطلوب في الحكومات السابقة، لن يفعلها اليوم، حتى مع تنفيذ المبادرة الفرنسية. لا أحد يتمنى فشل الحريري في تكليفه، ليس حبًّا ب"سعد"، بل رأفةً بهذا البلد، لا سيما وأنّ العهد يريد الإصلاح قبل أي طرف آخر، كائنًا من كان رئيس الحكومة. لذا، نرى أنّ الحريري يعمل المستحيل لتعويم نفسه سياسيًا، بعد التخبّط وسط عصف التيار الوطني الحرّ. إنّ سعد المنقذ، كما صوّر نفسه، قد أخطأ التصوير! فالإستحقاقات التي تنتظر حكومته، لا سيما محاربة الفساد، لن تجعل منه منقذًا، لا لسبب إلّا لأنّه وفريق التكليف، يشكّلون الجزء الأكبر منها. إذًا، كيف ستكون المحاسبة؟!