لبناني اشترى بطاقة يانصيب عن طريق الخطأ ليفوز بمليوني دولار!

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اشترى سمير مزاحم البالغ من العمر 56 عاما، بطاقة يانصيب بالخطأ، لتنقلب حياته رأسا على عقب.

وبحسب صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، مزاحم الذي يسكن في مدينة ديترويت بولاية ميشيغن، كان يحتفظ برقم تذاكر اليانصيب في تطبيق بهاتفه الشخصي، وفي إحدى المرات اشترى بطاقة إضافية دون أن ينتبه.

وشعر الرجل بالضيق، لاعتقاده أنه أضاع الأموال على بطاقة خاسرة عن طريق الخطأ.

وكانت المفاجأة أن البطاقة ربحت مليوني دولار أمريكي.

ومن جانبه قال سمير مزاحم إنه لا يصدق الأمر حتى الآن، كما أنه استغرق أياما حتى استوعب فوزه بمليوني دولار.

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