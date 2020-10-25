حالات إيجابية جديدة في قضاء زغرتا..

أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، تسجيل 8 حالات إيجابية جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الاتي:

- زغرتا:1

- مجدليا:1

- كرمسده:1

- صخره:1

- بشنين:1

- كفردلاقوس:1

- ارده: 1

- رشعين: 1

وشددت الخلية على "المصابين والمخالطين لهم، وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء، وتحت طائلة المسؤولية".

وجددت تأكيدها على "تطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة لناحية ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع اي شكل من اشكال التجمعات، حفاظا على السلامة العامة".