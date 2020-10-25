مكتب الاعلام في رئاسة الجمهوريّة: ما ينشر نقلاً عن "مصادر" او "مقربين" معلومات كاذبة لا اساس لها من الصحة

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صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:

" تنشر وسائل اعلام مرئية ومكتوبة ومسموعة من حين الى آخر، معلومات عن مواضيع مختلفة تنسبها الى "مصادر قصر بعبدا" او "مقربين من رئيس الجمهورية" او "مصادر واسعة الاطلاع على موقف بعبدا"، وغيرها من التوصيفات التي ترد في هذه الوسائل.

حيال هذا الامر، يؤكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان هذه المعلومات كاذبة ولا أساس لها من الصحة، ويدعو وسائل الاعلام الى العودة اليه في كل ما يخص مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من المواضيع المطروحة، لانه الجهة الوحيدة المخوّلة نقل هذه المواقف وتعميمها، بالتعاون مع وسائل الاعلام كافة."