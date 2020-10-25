الى متى يستمر الطقس الحار؟

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من المتوقع ان يؤثر طقس مستقر وحار نهاراً اليوم، لتعود الحرارة للانخفاض التدريجي في بحر الاسبوع الحالي، علما أن لا منخفضات ممطرة في الافق لغاية الآن.

تفاصيل طقس اليوم:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣٠ درجة، بقاعا بين ١٣ و ٣١ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٩ و ٢٦ درجة

٢- غائمة، احتمال خفيف لبعض الزخات المطرية

٣- الرياح شمالية شرقية ٢٠ الى ٥٠ كم/س

٤- الرطوبة ٦٠٪؜ ساحلا

٥- الضغط الجوي ١٠١٦ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منحفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: طقس خريفي مستقر قليل السحب فيما تنخفض الحرارة قليلاً وتتراوح على الشكل التالي: ساحلًا بين ٢٣ و ٢٩ درجة، بقاعاً بين ١٣ و ٣١ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٨ و ٢٦ درجة.

الثلاثاء: طقس خريفي مستقر قليل السحب فيما الحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: ساحلًا بين ٢٣ و ٢٩ درجة، بقاعاً بين ١٣ و ٣١ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٨ و ٢٦ درجة.