الى متى يستمر الطقس الحار؟

من المتوقع ان يؤثر طقس مستقر وحار نهاراً اليوم، لتعود الحرارة للانخفاض التدريجي في بحر الاسبوع الحالي، علما أن لا منخفضات ممطرة في الافق لغاية الآن.
تفاصيل طقس اليوم:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣٠ درجة، بقاعا بين ١٣ و ٣١ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٩ و ٢٦ درجة
٢- غائمة، احتمال خفيف لبعض الزخات المطرية
٣- الرياح شمالية شرقية ٢٠ الى ٥٠ كم/س
٤- الرطوبة ٦٠٪ ساحلا
٥- الضغط الجوي ١٠١٦ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منحفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.
طقس اليومين المقبلين:
الاثنين: طقس خريفي مستقر قليل السحب فيما تنخفض الحرارة قليلاً وتتراوح على الشكل التالي: ساحلًا بين ٢٣ و ٢٩ درجة، بقاعاً بين ١٣ و ٣١ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٨ و ٢٦ درجة.
الثلاثاء: طقس خريفي مستقر قليل السحب فيما الحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: ساحلًا بين ٢٣ و ٢٩ درجة، بقاعاً بين ١٣ و ٣١ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٨ و ٢٦ درجة.