عناوين الصحف ليوم الأحد 25 تشرين الأول 2020

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الديار: الحكومة المستقلة من استقلالية رئيسها... فهل يبتعد الرئيس الحريري عن المحاور ويحوّل «المهمّة» الى مشروع وطني وشعبي؟

خاص الديار : محادثات اللواء ابراهيم مع الأميركيين تناولت «الوضع السياسي وانعكاسه على الوضع الامني في لبنان»

التحرّك السريــع : الرئــيس المكــلّـف زار رئيــس الجمهورية في جلسة طويــلة



الأنباء الكويتية: مطالبات بإنجاز الحكومة قبل انتخابات البيت الأبيض.. وإحراق علم فرنسا في طرابلس احتجاجاً على تصريحات ماكرون

الحريري من بعبدا: جلسة طويلة مع الرئيس والأجواء إيجابية



الشرق الأوسط: {لقاء إيجابي} بين عون والحريري وتفاؤل بتشكيل حكومة خلال أسبوعين

النهار: المعلومات التي حصلت عليها Alvarez غير كافية... هل انتهى التحقيق الجنائي قبل أن يبدأ؟