عناوين الصحف ليوم الأحد 25 تشرين الأول 2020

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الديار: الحكومة المستقلة من استقلالية رئيسها... فهل يبتعد الرئيس الحريري عن المحاور ويحوّل «المهمّة» الى مشروع وطني وشعبي؟
خاص الديار : محادثات اللواء ابراهيم مع الأميركيين تناولت «الوضع السياسي وانعكاسه على الوضع الامني في لبنان»
التحرّك السريــع : الرئــيس المكــلّـف زار رئيــس الجمهورية في جلسة طويــلة
الأنباء الكويتية: مطالبات بإنجاز الحكومة قبل انتخابات البيت الأبيض.. وإحراق علم فرنسا في طرابلس احتجاجاً على تصريحات ماكرون
الحريري من بعبدا: جلسة طويلة مع الرئيس والأجواء إيجابية
الشرق الأوسط: {لقاء إيجابي} بين عون والحريري وتفاؤل بتشكيل حكومة خلال أسبوعين
النهار: المعلومات التي حصلت عليها Alvarez غير كافية... هل انتهى التحقيق الجنائي قبل أن يبدأ؟