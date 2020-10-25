الديار: الحكومة ستشهد النور ...

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الديار: اذا استمر هذا التحرك فإن الحكومة ستشهد النور وتـــتألف بعد أســبوع أو 10 أيام من الانتخابات الأميركية، ولن تكون مؤلفة لا من 30 وزيراً ولا من 14 وزيراً، انما حتى الآن لم يتم تحديد عدد الوزراء الذين سيشاركون في الحكومة الجديدة، ومن المسلم به أن وزارة المالية ستكون للطائفة الشيعية ويتسلمها خبير غير حزبي.

وتشير المعلومات الى ان الحال لا يزال بإعطاء الثنائي الشيعي لائحة أسماء يختار منها الرئيس الحريري او يتم التشاور بين الرئيس الحريري والثنائي الشيعي، والـطرفان محكومان بالتفاهم لرغبتهما بالوصول الى حل.