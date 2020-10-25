هذا ما تناولته محادثات اللواء ابراهيم مع الأميركيين

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الديار: قالت مصادر مقربة من المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم للديار وذلك بعد عودته الى بيروت، في ختام زيارة رسمية الى واشنطن، ان محادثاته المكثفة التي اجراها مع المسؤولين الامنيين، ركزت على لبنان وأهمية استقراره وأمنه، وشمل ذلك كل من التقاهم من مستشار الامن القومي الاميركي روبرت اوبراين الى مديرة الاستخبارات المركزية جينا هاسبل، الى مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادني ديفيد هيل.

وأفادت المصادر التي اطلعت على اجواء زيارة اللواء ابراهيم، ان المحادثات تمت بشفافية مطلقة، وان «لبنان ومصالحه كانت الهم الاساسي»، وتناولت «الوضع السياسي لما له من انعكاس على الوضع الامني بشكل مباشر».

ونقلت المصادر ان اللواء ابراهيم لمس كل الحرص على الاستقرار الامني في لبنان من جميع من التقاهم في واشنطن.