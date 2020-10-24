55 إصابة جديدة بكورونا في هذه المنطقة!

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أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال، تسجيل 55 إصابة اليوم بفيروس كورونا المستجد "covid- 19" مثبتة ومؤكدة مخبريا، 54 منها لمقيمين مخالطين بينهم 6 حالات من التابعية الفلسطينية وإصابة وحيدة وافدة.



وأشارت إلى أن إصابات اليوم توزعت كالآتي: 6 إصابات في كل من صور والبرج الشمالي، 5 في كل من قانا وديركيفا والبص، 4 في الحوش، 3 في العباسية، 2 في كل من معركة، صديقين وطيرحرفا، وإصابة واحدة في كل من ديرقانون النهر، دير قانون رأس العين، البازورية، صريفا، شحور، جويا، الحلوسية، عيتيت، رشكنانيه، بافليه، باريش، حناوية، شيحين والمعشوق.



أضافت: "وعليه، فإن عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 1794 مصابا. توزعوا على الشكل التالي: 233 حالة وافدة (3 حالات وفاة)، 1551 حالة محلية بينها 317 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و33 حالة من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية، 114 حالة من قوات الطوارئ الدولية- اليونيفيل، (20 حالة وفاة محلية)، وقد تماثل 919 منهم إلى الشفاء بشكل تام بينهم 550 شفاء مخبريا و369 شفاء زمنيا".



وذكرت الوحدة بأنها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بإصابتها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء، وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".



وختمت: "وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، ننصح جميع القاطنين في قضاء صور، بالاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط، وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة، لتفادي أية إصابة أو ضرر محتمل".