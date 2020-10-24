هيئة قضاء النبطية في التيار - لقاء مع نائبة الرئيس للشؤون الإدارية مارتين نجم كتيلي

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جمع لقاء مثمر وودي كوادر التيار الوطني الحر برعاية وحضور نائب رئيس التيار الوطني الحر مارتين نجم كتيلي و منسق اللجنة المركزية للانتخابات نسيب حاتم و منسق مجالس أقضية الجنوب ماهر باسيلا ومنسق قطاع الجنوب د. وسام العميل، اعضاء مجلس القضاء.

وايضا بحضور وتنظيم وجهد كبير من أعضاء هيئة القضاء، ومنسقي واعضاء الهيئات المحلية ومتابعي القرى والبلدات حيث كان هناك حضور لافتا لمنتسبي ومناصري التيار.

تطرق البحث الى الملفات التنظيمية‏ والسياسية الداخلية والمناطقية.

جرى اللقاء السياسي بحضور فاعل من الهيئات المحلية والعمل البلدي والاجتماعي والشباب والمرأة والانتخابات والعسكريين المتقاعدين والإعلام ...

أبرز أهداف إللقاء هو تفعيل العمل والحضور الشعبي وعصف افكار لكيفية تكملة مواجهة ١٣ تشرين جديد اقتصادي وسياسي.

في البداية، من كلمة منسق القضاء المحامي خالد مكي حيث شدد على اهمية وجود التيار وهذا النسيج المتنوع في منطقة النبطية.

اكد مكه علي ان التيار هو رقم صعب في المعادلة السياسية في لبنان، بينما اليوم نتعرض لهجمة منظمة بسبب مبادئنا وسياستنا المناهضة والمحاربة للفساد والمفسدين في بلدنا العزيز .

ونقول لهم لا نخشاكم ولا نهابكم وسيكون النصر حليفنا ؛

فنحن تيار نشأنا على النضال وقوتنا بنضالنا ؛ ولا نخشى المواجهة ؛ ولا نهادن على مبادئنا ،نحن اصحاب حق وأصحاب قضيّة محقة

واهم ما جاء في كلمه السيده مرتين انها شددت على ان قوتنا في تعاوننا وتكاتفنا مع بعض عندما نجلس مع بعض ونتعاضض ندرك قدرتنا على التغيير الحقيقي.