ماذا جاء في تقرير مستشفى الحريري اليوم؟

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس Covid-19، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخله، وجود 29 حالة حرجة، ووفاة شخصين.



وجاء في التقرير:

- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 327.

- عدد المصابين بالفيروس الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 87.

- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس خلال ال24 ساعة المنصرمة: 22.

- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0.

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 581.

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل: 1.

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 29.

- حالات وفاة: 2.