حالتا وفاة بكورونا .. اليكم آخر التطورات في مستشفى الحريري

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بيّن التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي، حول آخر مستجدات فيروسس ورونا، الأرقام والحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.



- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 327



- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 87



- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 22

- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 0



- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 581 حالة شفاء



- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1



- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 29



- حالات وفاة: 2