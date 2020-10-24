living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بيان من نقابة الصيادلة الى حاكم مصرف لبنان... ماذا جاء فيه؟

24
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اعلن نقيب صيادلة لبنان غسان الامين انه "على أثر صدور تعميم مصرف لبنان رقم 573 الذي فرض بموجبه على الشركات المستوردة للدواء سداد المبالغ المترتبة عليها لمصرف لبنان بالليرة اللبنانية نقدا، عمدت الشركات المستوردة على إلزام مستودعات الدواء والصيادلة اصحاب الصيدليات وجوب تسديد قيمة مشترياتهم نقدا بالليرة اللبنانية وليس بموجب الشيكات او التحويلات المصرفية".

 

وقال في بيان توجه فيه الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: "وبما ان هذا القرار وضع على كاهل الصيدلي، الذي يعاني ما يعانيه من مشاكل مادية واقتصادية تثقل كاهله وبات على قاب قوسين من الانهيار الشامل، عبء تأمين السيولة لتغطية مشترياته فبات ملزما بالاحتفاظ بالاموال النقدية في صيدليته او منزله مما يزيد من خطر السرقة يعرض حياته للخطر هذا من جهة، ومن جهة اخرى سوف يضطر الصيدلي إلى وقف التعامل مع الجهات الضامنة التي تغطي عددا كبيرا من المرضى الذين سيكونون عاجزين عن شراء الدواء لانه وكما تعلمون الجهات الضامنة لا تسدد نقدا التزاماتها مما سيدفع بالصيدلي لوقف التعامل مع زبائنها".

 

وأضاف: "سعادة الحاكم هذا الوضع المأساوي اذا ما استمر ستكون ارتداداته كارثية على القطاع الصيدلاني. لذلك نرجو منكم إعادة النظر بمضمون التعميم رقم 573 واستثناء القطاع الصحي منه ( صيدليات- مستودعات- مستشفيات) حفاظا على ما تبقى من مقدرات هذا القطاع للإستمرار في ظل هذه الظروف الصعبة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout