إصابات جديدة بكورونا في صفوف اليونيفيل

A + A -

أكد الناطق الرسمي باسم قوات اليونيفيل الدولية أندريا تيننتي، ردا على سؤال حول تقارير اعلامية تحدثت اليوم عن اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في صفوف قوات اليونيفيل، "تسجيل حالات جديدة في اليونيفيل، مع الإشارة إلى أن البعثة تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية الضرورية والصارمة في ما يتعلق بتتبع المخالطين والعزل والحجر الصحي، وهو ما نفعله على الدوام. ولم يكن هناك اختلاط بالسكان والمجتمعات المحلية. ونحن نفحص جميع الأشخاص الآخرين الذين كانوا على اتصال بالحالات الإيجابية ونضعهم في الحجر الصحي".