بالفيديو - سجال بين نائبين في القوات .. عبر الـOTV!

A + A -

إشتباك قواتي على ال otv بين سعد والمعلوف – وبعد مداخلته في برنامج تلفزيوني على شاشة ال OTV وإشتباكه الكلامي مع زميله نائب البترون فادي سعد، أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سيزار المعلوف، أن ”ما حصل بيني وبين زميلي النائب فادي سعد لا يعدو كونه مجرد توضيح لالتباس انتهى في لحظته“. وأضاف في بيانه، أنه ”ومنعا للتضخيم والتأويل انا في صلب تكتل الجمهورية القوية، والموضوع أصبح من الماضي“.



من جهته أعرب النائب فادي سعد في تغريدة على تويتر عن عدم وجود أي خلاف جوهري مع النائب المعلوف. وجاء فيها: ”منعا للالتباس، نطمئن المصطادين بالماء العكر، أنني وزميلي سيزار المعلوف ملتزمان سقف التكتل، والاختلاف في وجهات النظر لا يعني الخلاف، وما حصل هو ممارسة ديموقراطية تعكس حرية التعبير في تكتلنا. حبذا لو ان كل الكتل تحذو حذو تكتلنا.“