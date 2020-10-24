علينا الاطلاع على رؤية الحريري... النائب إدكار طرابلسي: لا نريد سماع كلام فقط بل نريد أن نلمس أفعالاً حقيقية‎

رأى عضو تكتل لبنان القوي النائب إدكار طرابلسي أن هناك وعودا كبيرة بستة أشهر عجائبية، وقال في حديث تلفزيوني إننا لا نريد سماع كلام فقط بل نريد أن نلمس أفعالاً حقيقية وتطبيق الخطط التي تمت عرقلتها سابقاً ونحن كتكتل قدّمنا العديد من الاقتراحات المالية والإصلاحية التي يجب السير بها.

طرابلسي قال: يبقى في وجدان الناس ان الخطة السياسية-الاقتصادية للحريري أوصلتنا إلى الانهيار، الا أننا لسنا بوارد المحاكمة السياسية ونريد منه تغيير ادارته للأزمة. لافتا إلى أن الحريري يمكن أن ينجح إذا وحّد المعايير وحددها والتي على اساسها سيختار الوزراء.

وردا على سؤال قال النائب طرابلسي إن علينا الاطلاع على خطة الرئيس المكلف ورؤيته قبل ان نتفاوض مع صندوق النقد الدولي، مشددا في الوقت نفسه على أننا لسنا مفلسين ولكننا بحاجة لحسن إدارة المعركة للخروج من الوضع الضاغط الذي نحن فيه ومن هنا حاجتنا لاختصاصيين أكفاء وأقوياء ومدعومين سياسيا لكي ينجحوا.

ولفت النائب طرابلسي، على صعيد آخر، الى ان "قانون الدولار الطالبي لم يشمل من تخرج هذه السنّة وحدّد من تخرج عام 2019 وما قبلها لأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تذرّع بعدم توفر الاموال اللازمة، وما يجب أن يحصل هو استرجاع الأموال التي تم تهريبها إلى الخارج وأي اصلاح يجب أن يبدأ بهذه الخطوة"، داعياً المواطنين إلى "تقديم شكوى خطية لدى حاكم مصرف لبنان ثم القضاء المختص بحق كل مصرف لا يلتزم بقانون الدولار الطالبي".

وتابع طرابلسي أنه يتبيّن اليوم أن كل ما قاله وطرحه النائب إبراهيم كنعان في لجنة المال كان محقاً به حين اتهمه البعض ووضعه في خانة حزب المصارف.

طرابلسي قال في سياق متصل إن مبادرة وزارة العمل بالتعاون مع الاسكوا من خلال coursera تسمح لـ 25 ألف لبناني بتعلّم اختصاصات جديدة وتحسين وضعهم الوظيفي واشجّع اللبنانيين على التسجيل والاستفادة من هذا العرض المجاني.

وحذّر طرابلسي من ان هناك "اسراراً عميقة ومجهولة في هذه الدولة منعت في الماضي اقرار القوانين الاصلاحية المفيدة كقانون الكابيتال كونترول، وعلى المصرفيين الكبار تحمل مسؤولياتهم أمام الشعب"، مبيناً ان "العمل ليس فقط لتعديل القانون الطالبي بل لاسترجاع الأموال كي نعاود النهوض باقتصادنا من جديد".