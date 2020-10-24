عناوين الصحف ليوم السبت 24 تشرين الأول 2020

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الأخبار

الخرطوم: نعم للصّلح نعم للاعتراف نعم للتفاوض

تل أبيب: اليوم السودان... وغداً السعودية

تهدئة من اليمن إلى سوريا والعراق ترخي بظلالها على بيروت: ولادة سريعة لحكومة «الأضداد»؟

‫النفايات تتكدّس: ننتظر الأمر من وزارة الماليّة!

مشاورات التأليف: أين الانهيار الاقتصادي؟

البناء

الحريري يبدأ مع باسيل تمهيداً لحوار بعبدا…وحردان لتسريع حكومة الأمن الاجتماعيّ

برّي على خط الوساطة... ورعد لحكومة غير مصغّرة بتفاهم جامع

ترجيح حكومة 20 من اختصاصيّين بترشيح الكتل وتوافق الرئيسين

اللواء

مظلة رئاسية تسرّع التأليف.. وإجماع على الإختصاصيين وإصلاحات المبادرة

تجاوز ملابسات التكليف في لقاء الحريري - باسيل.. وكرة التسهيل في بعبدا

الجمهورية

الاجواء إيجابية .. والنيات تعطيلية؟

السباق إلى التأليف

لقاء قريب بين عون والحريري .. والمسودة خلال أيام