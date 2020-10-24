أسرار الصحف ليوم السبت 24 تشرين الأول 2020

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البناء

خفايا

قالت مجموعات مشاركة في الحراك المدني إن توزيعاً طائفياً يتمّ للمجموعات من قبل السفارات الغربية الداعمة لمنظمات المجتمع المدني لصالح التركيز على الدعم للمجموعات العاملة في المناطق المسيحيّة وتخفيف حجم الموازنات المخصّصة للمجموعات الأخرى وربطت ذلك بالرهانات الانتخابيّة في مواجهة التيار الوطني الحر.

كواليس

توقعت مصادر إيرانية أن ينطلق مشروع التعاون العسكري الإيراني الصيني ومثله الإيراني الروسي في المجال العسكري الجوي، سواء صناعة شبكات صاروخية للدفاع الجوي أو تصنيع الطائرات الحربية وصولاً لصناعة الأقمار الصناعية وحاضنات إطلاقها.

الجمهورية

تبلغ موفد أممي بوقف تحركات كان ينوي القيام بها وقيل له لأسباب أمنية ولما راجع المعنيين أبلغ أن حال الاستنفار لا تعلن لاسباب صحية أو بيئية.

يعتبر مسؤولون في حزب فاعل إن خيارات رئيس تيار حليف لن تفيده.

إعتبر مسؤول كبير أن أحد الاحزاب وضع نفسه خارج التسوية الحكومية نتيجة خطأ في قراءته للواقع السياسي.

اللواء

همس

تسعى دول إقليمية، معروفة بارتباطاتها، بالترويج لإحداث تغيير جذري في الإدارة الأميركية، يقضي بإبعاد ترامب لمصلحة فريق الربيع العربي!

غمز

نجح قطب نيابي بترميم الجسر الذي يربط بين قطبين، على خلفية التلاقي على الأهداف!

لغز

تجاوزت جهات إقليمية ودولية لائحة شروط، ذات صلة بآلية تأليف الحكومة، على نحو يتجاوز ما حصل في محاولة تأليف الحكومتين السابقتين.