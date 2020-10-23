living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أبي رميا عبر "المنار": أكدنا خلال لقائنا مع الحريري على استعدادنا للتعاون لكي تبصر الحكومة النور سريعا

23
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أطلّ النائب سيمون ابي رميا عبر "المنار" مساء اليوم الجمعة في مقابلة أشار خلالها إلى أن النظام السياسي الحالي بحاجة ماسة للتطوير لانه يكبّل الجميع ويمنع التقدم، فرئيس الجمهورية "حكم من دون صفّارة" ورئيس مجلس الوزراء يرأس حكومة مؤلفة من فريق عمل غير متجانس، والوزراء يحملون معهم الى الحكومة اجنداتهم الحزبية ويعرقلون مشاريع بعضهم.

وكشف أن النقاش الذي اجراه وفد تكتل لبنان القوي مع الحريري خلال الاستشارات النيابية غير الملزمة كان جديّا وصريحا وايجابيا، ومداخلته كانت إيجابية و منفتحة وواقعية.

وأعلن أنه تم التأكيد خلال لقاء التكتل مع الحريري على استعداد التكتل للتعاون لكي تبصر الحكومة النور سريعا، وأضاف: شدّدنا على الاصلاحات ووحدة المعايير بالتعاطي في عملية تأليف الحكومة وعلى التعاون الدستوري بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف في تأليف الحكومات.

وأكّد أبي رميا أن العلاقة السياسية مع حزب الله تم التعبير عنها بورقة "تفاهم مار مخايل" التي تضمنت ١٠ بنود اصلاحية ووطنية واضحة، مشيراً إلى أن الملاحظات والاختلافات والخلافات في الملفات الداخليّة يتم التعبير عنها بكل وضوح وشفافية خلال اللقاءات مع الحزب.

وقال: "يجب ان تكون "١٧ تشرين" محطة مفصلية عند كل الاحزاب اللبنانية وفرصة لاجراء عملية تقييم للاداء السياسي الذي كان قائما في السابق، وإلا فكل القوى السياسية ذاهبة إلى الزوال."

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout