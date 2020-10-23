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مصرف لبنان: الاوراق النقدية بالليرة اللبنانية للمستلزمات الطبية مؤمنة ولا ضرورة لاي تردد في تقديم الخدمات الطبية

23
OCTOBER
2020
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صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي: "في ما يتعلق بالمستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفيات تنفيذا للتعميم 573، والذي ينص على تسديد كلفة المستلزمات الطبية هي بالاوراق النقدية بالليرة اللبنانية. وإن هذه الأوراق النقدية مؤمنة، وستقوم المصارف المعنية بتأمينها للمستشفيات لتسديد كلفة المستلزمات الطبية المطلوبة. هذا القرار تم الاتفاق عليه بين جمعية المصارف ومصرف لبنان، فكل الحاجات مؤمنة، ولا ضرورة لاي تردد في تقديم كل الخدمات الطبية التي يحتاجها اللبنانيون.

ان الاجراءات التي اتخذها مصرف لبنان تهدف أساسا الى ضبط الحركة والسيطرة على اسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء. كما يسعى بكل ما للمصرف من قدرات، مع العلم أن تدخله أصبح بسبب الcash economy تدخلا غير مباشر، إلى المحافظة على القدرة الشرائية لدى كل اللبنانيين، ويأمل في أن يتعاون معه الجميع، ومنهم القطاع الطبي بدل المزايدات بشكل غير مسؤول.

وبالفعل، وخلال أسبوع، انخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء من 9000 إلى ما دون ال7000 ليرة لبنانية مقابل الدولار".

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