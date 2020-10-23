اوساط مطلعة: هذا ما دار في اجتماع الحريري - باسيل

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اشارت أوساط إطلعت على ما دار في اجتماع الرئيس المكلّف سعد الحريري برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن أجواء اللقاء كانت ايجابية وودية ما يؤكد ان لا مشكلة شخصية بين الحريري وباسيل.

واكد الحريري لباسيل انه يريد التعاون مع جميع الكتل بغية إنجاح الحكومة ولا يريد الغاء اي طرف لأن المسؤولية الملقاة على كتفيه كبيرة وصعبة وتتطلب تضافر الجهود.

وكان رد باسيل ان وحدة المعايير هي أساس النجاح في التشكيل وان التكتل يشدد على ضرورة التفاهم التام بين الحريري والرئيس عون.

وان التكتل يدعم جميع الإصلاحات الواردة في الورقة الفرنسية ويطالب بالذهاب إلى أبعد من ذلك.