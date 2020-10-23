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الرئيس عون امل في ان يساهم مبلغ الـ100 مليار ليرة الذي صرف بناء لطلبه في التخفيف من معاناة متضرري انفجار بيروت

23
OCTOBER
2020
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الرئيس عون امل في ان يساهم مبلغ الـ100 مليار ليرة الذي صرف بناء لطلبه
في التخفيف من معاناة متضرري انفجار بيروت
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رئيس الجمهورية اكد متابعة العمل على تأمين مبلغ 150 مليار إضافي لتغطية باقي كلفة اصلاح المنازل
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اعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن امله في ان يساهم مبلغ الـ100 مليار ليرة الذي صرف بناء على طلبه، في التخفيف من معاناة أصحاب الوحدات السكنية المتضررة نتيجة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب الماضي، واكد انه سيتابع العمل على تأمين اعتماد إضافي بقيمة 150 مليار ليرة لبنانية لتغطية باقي الكلفة المترتبة لاصلاح المنازل المتضررة.

يذكر ان المرسوم الرقم 6979 تاريخ 23 أيلول 2020 والذي قضى بتخصيص هذا المبلغ لتعويض المتضررين، صدر بناء على طلب رئيس الجمهورية واستناداً الى الصلاحيات المعطاة له بموجب المادة 85 من الدستور التي تجيز له فتح اعتمادات استثنائية اذا دعت ظروف طارئة ومستعجلة لذلك. وقد كلّف الجيش توزيع هذه المبالغ وفق آلية محددة واستناداً الى جداول اسمية.

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