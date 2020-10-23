مخزومي: نتمنى أن تكون الحكومة الجديدة حكومة مستقلين فعليا من دون تدخلات حزبية بالأسماء

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لفت النائب فؤاد مخزومي، بعد لقائه رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري في مجلس النواب، في إطار مشاركته في الاستشارات النيابية غير الملزمة، إلى أنّ "أفكار الحريري جيّدة لكنّنا نسمعها منذ عام 2018، ولم نرَ أنّ الحكومة أمّنت ما وعدتنا به، بل كان الصرف في موازنتين سابقتين أكبر من الدخل".

وركّز على "أنّنا كنّا نتمنّى أن تكون الحكومة الجديدة حكومة مستقلّين بالكامل، لكن المجلس النيابي كلّف الحريري الّذي نتمنّى له التوفيق، لكنّنا بحاجة إلى حكومة مستقلّين فعليًّا من دون تدخّلات حزبيّة في الأسماء"، مشيرًا إلى "أنّني سألت سؤالين: ما هو موقفنا من حسابات المودعين، وكيف سنعيدها؟ وهل ما نراه في إطار اللعب بالدولار سيكون سياسة ثابتة أو مرحليّة؟".



وأوضح مخزومي "أنّنا لا نرى تغييرًا في الأداء إلّا في خطوط عريضة، وواجبنا كنوّاب أن نعمل مع الحكومة لتمرير القوانين الإصلاحيّة لإعادة أموال الناس وتلبية حاجاتهم، وعلى أساس برنامج الحكومة، سنقرّر ما إذا كنّا سنعطيها الثقة أم لا"، متمنيًا أن "تكون هناك مصداقيّة أكثر في عمليّة التعاطي".