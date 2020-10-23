بالتفاصيل .. إصابات للكورونا في رحلات جديدة وصلت الى لبنان

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أفادت وزارة الصحة العامة، في بيان "عن استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 20/10/2020 ، وأظهرت النتائج وجود ثلاث عشرة (13) حالة إيجابية. وجاءت كالتالي:



" رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)

" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

" رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 576 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)

" رحلة جدة : شركة MEA رقم 1365 (جميعها سلبية)

" رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

" رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية)

" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (ثلاث حالات إيجابية)

" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)

" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

" رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

" رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).