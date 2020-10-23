بين "الوفاء للمقاومة" والرئيس الحريري .. هذا ما حصل في اللقاء

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أعلن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن "اللقاء مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بدأ بعرض وجهة نظرنا بأمرين، الأول يتعلق بدور الحكومة وهذا الامر قطعنا فيه مسافة من التوافق، وأكدنا على أولويات تتعلق بالمرحلة خصوصاً بعد ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا في الوقت الذي ينبغي ان نعزز القطاع الصحي".

ولفت الى انه "تحدثنا في امور اصلاحية تتصل بالادارة والقضاء واجهزة الرقابة وبتصحيح الوضع المالي والمصرفي وكل هذه الامور مندرجة في المبادرة التي الزمنا انفسنا بالموافقة على 90 بالمئة منها"، مشيرا الى انه "في الشق المتعلق ببنية الحكومة اكدنا عى ضرورة التوجه للتفاهم مع كل الكتل في البلد لتحصين الحكومة وحماية دورها وبهدف السرعة في تنفيذ مقرراتها ولتوفير جو من الثقة العامة".



واكد ان "الامر الذي نصحنا به هو اعتماد منهجية ان يكون لكل وزير حقيبة واحدة كي يكون قادرا على حل المشاكل، وبأن لا يذهب الى الحكومة المصغرة على ان يكون حجمها بين 22 او 24 وزيرًا، وقد ابدينا استعدادنا للتعاون".