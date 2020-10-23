باسيل باسم "لبنان القوي" بعد لقاء الحريري: لا مشكلة شخصية ونحن ايجابيون لأقصى الحدود

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أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في تصريح له بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في مجلس النواب على رأس تكتل لبنان القوي، أن "لا مشكلة شخصية ونحن ايجابيون لأقصى الحدود وهمنا تطبيق البرنامج الاصلاحي الوارد في المبادرة الفرنسية وما هو ابعد".

ولفت باسيل الى أن "حقنا ان نتخوف لكن تصميمنا كامل على التعاون والدعم لوقف الانهيار وتخطي المرحلة الصعبة ولم نطرح اي مطلب او شرط سوى معايير محددة وواحدة فهذا ما يسرع اما تعدد المكاييل فيؤخر ويعرقل وهذا آخر ما يحتاجه البلد".



وختم باسيل :"نتظر ما سيعتمده دولة الرئيس سعد الحريري مع فخامة الرئيس ميشال عون وايجابيون بشكل كبير ومستعدون لكل دعم".